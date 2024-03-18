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Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.
Источник: © РИА Новости

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков («Новые люди») набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.

Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.

Как следует из предварительных данных, которые проанализировало РИА Новости, самую высокую явку продемонстрировали жители Чеченской республики и Кемеровской области — 97,06% и 96,41% соответственно.

Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.

Путин Владимир