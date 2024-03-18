Казахстан закупил не прошедший клинические испытания китайский инсулин — депутат

«Инсулин Деглудек — единственный сверхдлительного действия европейского производства. Показан детям с одного года рождения. Он зарегистрирован в Казахстане в 2014 году, в ГОБМП вошел с 2023 года. Его здесь очень ждут пациенты, но почему-то до сих пор не получают», — сказала Нурумова.