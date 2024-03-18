Казахстан закупил не прошедший клинические испытания китайский инсулин — депутат

«Зато закуплен китайский инсулин, который еще не прошел клинические испытания. Особой разницы в цене нет. Его закупили в мире только две страны: Казахстан и страна Латинской Америки», — сказала Нурумова на встрече депутатов мажилиса с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой в понедельник.
По ее словам, еще неизвестна эффективность этого инсулина. Врачи и больные возмущаются.
«Инсулин Деглудек — единственный сверхдлительного действия европейского производства. Показан детям с одного года рождения. Он зарегистрирован в Казахстане в 2014 году, в ГОБМП вошел с 2023 года. Его здесь очень ждут пациенты, но почему-то до сих пор не получают», — сказала Нурумова.