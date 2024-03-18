Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту

Столтенберг прибыл в понедельник с визитом в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего стороны сделали заявления для СМИ.
«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал генсек альянса на брифинге. На минувшей неделе Столтенберг заявил в Брюсселе, что Украина использовала против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты.
В сентябре 2023 года Минобороны РФ сообщало, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Как сообщил позднее телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, для атаки Украина использовала британские ракеты Storm Shadow.