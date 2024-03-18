Столтенберг заявил о роли НАТО в нанесении ущерба российскому флоту

«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал генсек альянса на брифинге. На минувшей неделе Столтенберг заявил в Брюсселе, что Украина использовала против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты.