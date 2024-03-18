В Екатеринбурге тысячи людей отметили десятилетие Крымской весны

Мероприятие под названием «Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани» прошло на «Екатеринбург Арене». Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов подчеркнул в своём выступлении, что десять лет назад жители Крыма и Севастополя вернулись в состав России.
«Крым и Севастополь — это наша история, наша культура, наша военная слава», — сказал Чемезов. Все эти годы Средний Урал укреплял связи с ними. Взаимодействие развивалось и в культурной, и в промышленной, и в образовательной сферах.
Чемезов добавил, что на последних выборах явка избирателей составила 71%. И 82% проголосовали за Владимира Путина. По словам вице-губернатора, это значит, что Россия и дальше будет развиваться, становиться крепче, «и мы будем жить и гордиться нашей страной».