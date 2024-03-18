Санду: Кишинёв отреагирует на организацию выборов президента России в ПМР

Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). С заявлением об этом выступила президент Молдавии Майя Санду.
В ходе пресс-конференции Санду заявила, что это стало «ещё одним шагом», который подрывает суверенитет и территориальную целостность Молдавии со стороны России.
«Это действие, которое демонстрирует неуважение к государству и гражданам Республики Молдова. Правительство сообщит об ответных мерах в определённые сроки», — цитирует её ТАСС.
Ранее власти Молдавии выразили протест из-за проведения в ПМР голосования на выборах президента России.