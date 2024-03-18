Санду: Кишинёв отреагирует на организацию выборов президента России в ПМР

Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике (ПМР). С заявлением об этом выступила президент Молдавии Майя Санду.