Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств

Так, в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируют привести в порядок 123 территории. Объекты благоустройства определят с учётом мнения жителей республики. А 15 марта стартовало всероссийское голосование за проекты, которые реализуют в 2025 году. В Башкортостане участие в отборе принимают 216 объектов из которых выберут 120 победителей. Отдать свой голос за проекты благоустройства можно до 30 апреля на портале «Госуслуги», а также на сайте 02.gorodsreda.ru.