Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств

В начале совещания глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев представил «дорожную карту» ремонта фасадов административных зданий и жилых домов в историческом центре города — на улицах Ленина, Коммунистической, Октябрьской Революции, Чернышевского и Заки Валиди. Всего требуют ремонта 26 зданий, относящихся к объектам культурного наследия. План обновления фасадов включает проведение работ в 2024 и 2025 годах.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова доложила о подготовке к благоустройству общественных пространств в населённых пунктах республики.
Так, в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» планируют привести в порядок 123 территории. Объекты благоустройства определят с учётом мнения жителей республики. А 15 марта стартовало всероссийское голосование за проекты, которые реализуют в 2025 году. В Башкортостане участие в отборе принимают 216 объектов из которых выберут 120 победителей. Отдать свой голос за проекты благоустройства можно до 30 апреля на портале «Госуслуги», а также на сайте 02.gorodsreda.ru.
На совещании также рассмотрели концепцию создания современного зоопарка на территории парка имени Лесоводов Башкортостана. Её представил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Проект реализуют в несколько этапов в рамках масштабного благоустройства парковой территории, в том числе действующего вольерного хозяйства. Новый зоопарк построят с учётом российского и международного опыта. Концепция включает создание контактного зоопарка, прогулочной зоны, заведений общепита, игровой площадки.
Глава Башкортостана поддержал предложенный проект и отметил, что он должен быть комфортным для семейного отдыха.
— Это непростая задача. Но такому городу, как Уфа, обязательно нужен современный зоопарк, — отметил Радий Хабиров. — Важно ответственно подойти к проектированию этого объекта и качественно выполнить его строительство.