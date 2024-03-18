Явка на выборах президента в Петербурге превысила 74 процента

Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов, Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.