Явка на выборах президента в Петербурге превысила 74 процента

Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге набирает 81,65% голосов. Владислав Даванков на втором месте с 6,98%, далее следуют Леонид Слуцкий (5,15%) и Николай Харитонов (3,49%).
«В Санкт-Петербурге обработано 100% протоколов. По результатам данных явка составила 74,38%», — написал Мейксин.
По данным на сайте избиркома Санкт-Петербурга, явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 63,87%.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов, Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.