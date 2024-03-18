Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

«Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе.
В ноте обращено внимание на заявление МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда от 27 января 2024 года. «B заявлении министерства умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников. Российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку», — говорится в тексте. Также подчеркивается, что ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путем выплат репараций по итогам Второй мировой войны являются «абсолютно неприемлемыми и неубедительными».
Также указано на «аморальную» логику Германии, которая «десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима». «Подобный подход заставляет усомниться в искренности заявлений германской стороны об исторической ответственности Германии за страшные преступления нацистского режима на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, которые российская сторона рассматривает как акты геноцида народов Советского Союза. Российская сторона продолжит твердо отстаивать права жертв нацистских преступлений и ожидает предметную реакцию германской стороны», — резюмируется в ноте.