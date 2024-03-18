В Центризбиркоме Башкирии подвели итоги выборов президента РФ

В Уфе состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на котором подвели итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.
Согласно окончательным подсчетам голосов, наибольшее число голосов получил действующий президент страны Владимир Путин — 90,90% от числа участвовавших в голосовании. За Николая Харитонова отдали голоса 3,69%, Леонид Слуцкий получил 2,72%, Владислав Даванков — 1,88%.
Члены комиссии приняли к сведению информацию об обращениях, связанных с проведением голосования, подсчетом голосов в день голосования 17 марта 2024 года, поступивших в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по выборам Президента Российской Федерации.
Комиссия утвердила сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.
Следующим решением члены комиссии установили итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан и подписали протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Республики Башкортостан.
Результаты президентских выборов по итогам подсчёта 100% протоколов, по данным ЦИК РФ:
- Путин — 87,28%
- Харитонов — 4,31%
- Даванков — 3,85%
- Слуцкий — 3,20%.