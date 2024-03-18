В Центризбиркоме Башкирии подвели итоги выборов президента РФ

Члены комиссии приняли к сведению информацию об обращениях, связанных с проведением голосования, подсчетом голосов в день голосования 17 марта 2024 года, поступивших в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан по выборам Президента Российской Федерации.



Комиссия утвердила сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан.



Следующим решением члены комиссии установили итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан и подписали протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Республики Башкортостан.