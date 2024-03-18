Депутаты в прямом эфире поговорили на повышенных тонах

Сегодня в Мажилисе обсуждали Водный кодекс с сопутствующими поправками по вопросам охраны и использования водных ресурсов. После презентации поправок депутаты, как и положено, начали задавать уточняющие вопросы. В частности, возник вопрос, когда будут внесены поправки в административный кодекс и как будут работать предлагаемые нормы. Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз попросил предоставить слово эксперту, возглавляющему юридическую компанию. Вот только ответ юриста не устроил депутата Бакытжана Базарбека.
«Какое имеет отношение представитель компании к этому законопроекту? Госорганы должны отвечать на эти вопросы. Тут какой-то представитель юридической компании отвечает на эти вопросы», — возмутился мажилисмен.
В свою очередь, председательствующий депутат Серик Егизбаев поторопился успокоить возмущенного мажилисмена, заверив, что «предложение и замечание приняты».
«Я знаю, кому предоставлять слово. Спасибо вам», — добавил Егизбаев.
Когда очередь задавать вопрос снова дошла до Бакытжана Базарбека, он заявил о том, что презентация проекта Водного кодекса — «самая слабая презентация, которая когда-либо была среди всех законопроектов».
«Даже Строительный кодекс лучше презентовали, чем этот Водный кодекс. Вообще, депутатам нужно подумать, чтобы написать жалобу на имя министра о таком низком качестве подготовки спикера — вице-министра водных ресурсов. Так в парламент приходить нельзя. Это неуважение», — заявил Базарбек.
Переходя к вопросу, мажилисмен поинтересовался: легитимен ли проект Водного комплекса? Поскольку, по его словам, даже не были проведены общественные слушания.
«Общественные слушания вы не проводили. А если общественных слушаний нет, то вы не имеете права вообще здесь находиться. Потому что Водный кодекс вы не имеете права выносить в Мажилис», — сказал депутат.
Вице-министр экологии Мансур Ошурбаев, в свою очередь заверил, что общественные слушания проводились с 6 февраля по 5 марта 2024 года.
"Общественность не знает о Водном кодексе. Где вы проводили общественные слушания? У себя дома с родными?, — парировал Базарбек.
В диалог вмешался все тот же депутат Серик Егизбаев, который предложил коллеге по Мажилису разбираться «без крика, предметно».
«Вы дайте мне возможность выступить. Вы мне не даете возможность выступить. Вы вмешиваетесь», — ответил ему Бакытжан Базарбек.
Отметим, что в последнее время в стенах Парламента депутаты нередко кипят споры. К примеру, недавно депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов жестко ответил вице-министру туризма и спорта Мирасу Тулебаеву. Это произошло во время обсуждения вопросов противодействия коррупции в социальной сфере. В прошлом году во время расширенного заседания Комитета по аграрным вопросам Мажилиса произошел конфликт между вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком и мажилисменом, лидером партии Respublica Айдарбеком Ходжаназаровым. Недавно один из его участников покинул свой пост.