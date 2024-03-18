Депутаты в прямом эфире поговорили на повышенных тонах

Отметим, что в последнее время в стенах Парламента депутаты нередко кипят споры. К примеру, недавно депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов жестко ответил вице-министру туризма и спорта Мирасу Тулебаеву. Это произошло во время обсуждения вопросов противодействия коррупции в социальной сфере. В прошлом году во время расширенного заседания Комитета по аграрным вопросам Мажилиса произошел конфликт между вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком и мажилисменом, лидером партии Respublica Айдарбеком Ходжаназаровым. Недавно один из его участников покинул свой пост.