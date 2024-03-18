Узбекистан не сбивал афганский военный вертолет — Минобороны

По информации соцсетей, вертолет вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан и непонятным образом оказался в воздушном пространстве Узбекистана. Его якобы сбили на границе с Афганистаном.
«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности», — прокомментировали в ведомстве.
Минобороны обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой полагаться только на официальную информацию, напомнив об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.