Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Узбекистан не сбивал афганский военный вертолет — Минобороны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространилась информация о сбитом афганском военном вертолете. Министерство обороны Узбекистана опровергло это сообщение, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации соцсетей, вертолет вылетел из Мазари-Шарифа в афганский Бадахшан и непонятным образом оказался в воздушном пространстве Узбекистана. Его якобы сбили на границе с Афганистаном.

«Эти сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности», — прокомментировали в ведомстве.

Минобороны обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой полагаться только на официальную информацию, напомнив об ответственности за распространение необоснованной ложной информации.