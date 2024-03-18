Асет Турысов получил новую должность в Казахстане

Турысов родился в 1987 году.
В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, в 2017 году — Университет Нархоз.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «Казахтелеком».
В 2010—2011 годах — инженер электросвязи АО «Казахтелеком».
В 2011—2012 годах — и.о. эксперта управления развития и защиты «электронного правительства» Департамента государственной политики в области информационных технологий министерства связи и информации.
В 2012—2014 годах — эксперт, главный эксперт по формированию новой модели информатизации и анализа проектной документации департамента государственной политики в области информационных технологий министерства транспорта и коммуникаций.
В 2014 году — управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения».
В 2014—2017 годах работал в структуре АО «Казпочта».
С января 2018 года по январь 2021-го занимал должность председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).
После стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.