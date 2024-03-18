Самая высокая явка в истории региона: В Ростовской области подвели предварительные итоги выборов Президента России

В Ростовской области подвели предварительные итоги выборов Президента России, которые проходили три дня — с 15 по 17 марта. В этот раз явка избирателей превысила 81%, рассказал председатель донской избирательной комиссии Андрей Буров во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «КП — Ростов-на-Дону».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД НА ПРЕЗИДЕНСКИХ ВЫБОРАХ.
— Что касается активности избирателей, так называемой явки, она в Ростовской области составила 81,28%. Эта явка на выборах Президента в истории Ростовской области — самая высокая.
При этом, по словам Андрея Бурова, прошлый рекорд на президентских выборах держался с 1996 года, когда на избирательные участки пришли почти 74% избирателей. А на прошлых выборах, которые проходили в 2018 году, было 64,77%.
Председатель областного избиркома отметил, что на высокую явку повлияло несколько факторов, включая проведение большой информационной кампании.
— Мы постарались достучаться до каждого избирателя. И более двух миллионов избирателей услышали нас.
Если смотреть на явку в разрезе муниципальных образований, то, по словам Андрея Бурова, цифры достаточно высокие. Так, в двух третях территорий явка была больше 80%. А в Морозовском, Константиновском, Советском, Песчанокопском, Усть-Донецком районах области, а также Ворошиловском районе Ростова-на-Дону она превысила 90%. В целом по донской столице явка составила 83%.
— Ростов-на-Дону показал очень высокую активность, и в среднем по городу, если не разбивать по районам, 83% избирателей пришли на выборы.
Однако самая низкая явка оказалась в Таганроге, где пришли проголосовать меньше 50% избирателей.
В дистанционном электронном голосовании явка оказалась очень высокой. Так, в нем приняли участие 360 тысяч дончан. Это 92,4% от всех тех, кто решил проголосовать таким образом. Самым возрастным избирателем оказался 100-летний мужчина.
ЗА КОГО И СКОЛЬКО ГОЛОСОВ.
Подведя предварительные итоги голосования, в Ростовской области, как и по всей стране, с существенным отрывом победил действующий Президент Владимир Путин.
— На первом месте, с большим отрывом, — кандидат-самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин. Он набрал почти 90,81%. Это 2 миллиона 323 тысячи 753 избирателя, — отметил Андрей Буров.
На втором месте оказался Николай Харитонов, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. За него голоса отдали 3,65%. Это 93 тысячи 364 избирателя.
Третье место — у Владислава Дованкова из партии «Новые люди». За него свои голоса отдали 2,76% избирателей, или 70 тысяч 738 человек.
На последнем, четвертом месте, оказался Леонид Слуцкий из Либерально-демократической партии Российской Федерации с 52 тысячами 951 голосом (2,07%).
ЗВОНКИ ОТ «ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ».
— В целом выборы главы государства в Ростовской области прошли спокойно, — сообщил Андрей Буров.
По его словам, не обошлось и без сложностей во время электронного голосования — нагрузка в первые часы не давала всем желающим проголосовать. При этом это происходило на фоне постоянных хакерских атак.
— За три месяца избирательная комиссия Ростовской области отразила порядка 20 тысяч различных атак.
Атаки были и на закрытые чаты областного избиркома. Таких волн было шесть.
При этом председателю областного избиркома пять раз звонила якобы Элла Памфилова, председатель ЦИК России. Человек, эмитировавший голос Эллы Памфиловой, просил ему передать некоторые сведения, а также сделать такие действия, которые могли бы повлиять на ход голосования.
— Мой клон, причем с хорошо подделанным голосом, отдавал команды членам комиссий, которые, если бы выполнялись представителями избирательной комиссии, срывали бы процесс голосования.
ПРОВОКАЦИИ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
Председатель регионального избиркома отметил, что в этот раз на выборах не обошлось без провокаций, которые, к счастью, никак не повлияли на проведение выборов.
Так, в избирательном участке № 120 Азовского района местный житель налил зеленку в урну для голосования. После этого его сразу же задержали. Сейчас им занимаются правоохранители.
Хоть произошедший инцидент и оказался неприятным, на итоги голосования он никак не повлиял — все залитые зеленкой бюллетени члены комиссии скрупулезно изучили.
— Все бюллетени, которые были залиты, за исключением одного, были признаны действительными. И то, один бюллетень мы не засчитали, потому что там четыре галочки было, — пояснил Андрей Буров.
Также председатель областного избиркома рассказал, что одна женщина пыталась разрисовать губной помадой списки избирателей.
— Она заскочила на стол для голосования, прыгнула на сотрудника полиции, расцарапала ему лицо. Совместными силами с этой ситуацией справились. Списки не пострадали.
Однако из-за этого процесс выборов на участке не приостанавливался ни на минуту.
Также было 18 сообщений о «минировании», которые в итоге не подтвердились.
— Хочу сказать большое спасибо всем правоохранительным органам. Мы видели их работу и понимали, что мы работаем абсолютно безопасно, — обратился с благодарностью в завершении пресс-конференции Андрей Буров.