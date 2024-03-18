Самая высокая явка в истории региона: В Ростовской области подвели предварительные итоги выборов Президента России

Если смотреть на явку в разрезе муниципальных образований, то, по словам Андрея Бурова, цифры достаточно высокие. Так, в двух третях территорий явка была больше 80%. А в Морозовском, Константиновском, Советском, Песчанокопском, Усть-Донецком районах области, а также Ворошиловском районе Ростова-на-Дону она превысила 90%. В целом по донской столице явка составила 83%.