Путин встретился с Харитоновым, Даванковым и Слуцким

Владислав Даванков поздравил Вадимира Путина с «уверенной победой» на выборах. В своей части выступления он поднял вопрос атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Он отметил, что во время президентской кампании он говорил с избирателями о ходе и задачах военной операции на Украине. «Очень важно не оставить противостояние следующему поколению, а решить поколению нашему. Ну, и скажу честно, люди во время встреч искренне говорят, что таким человеком можете быть только вы», — сказал Даванков, обращаясь к президенту.