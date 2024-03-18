Путин встретился с Харитоновым, Даванковым и Слуцким

Обращаясь к экс-кандидатам, Владимир Путин подчеркнул, что цели у них общие, а избирательная кампания шла цивилизованно и в соответствии с российскими законами. По его словам, теперь нужно продолжать «активную совместную работу в парламенте страны, которая позволит решить стоящие перед страной задачи». Среди них Владимир Путин отметил вопросы безопасности и суверенитета в технологической и финансовой сферах.
«Позвольте вас поздравить. Победу признаем», — первым обратился к главе государства Николай Харитонов. Харитонов предложил президенту обсудить ряд проблем, о которых ему рассказали избиратели в ходе президентской кампании. В частности, он намерен обсудить с Владимиром Путиным «квартирный вопрос» и выравнивание зарплат в социальной сфере.
Леонид Слуцкий также поздравил Владимира Путина с победой на выборах. По словам Слуцкого, «значительное количество» членов ЛДПР голосовало за «главного кандидата». Леонид Слуцкий предложил президенту затронуть на встрече ряд вопросов, в том числе поддержку малого бизнеса, нехватку кадров в медучреждениях и зарплату медиков и учителей. Он призвал совместно работать над тем, чтобы «люди во всех регионах жили достойно».
В разговоре с Леонидом Слуцким и Николаем Харитоновым Владимир Путин отметил, что для решения части озвученных проблем планируется вводить новую систему налогообложения. По словам президента, тема изменений в налогообложения вызвала много дискуссий. Он отметил, что перед правительством стоит задача создать такую систему, которая будет стабильна как минимум 6 лет.
Владислав Даванков поздравил Вадимира Путина с «уверенной победой» на выборах. В своей части выступления он поднял вопрос атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Он отметил, что во время президентской кампании он говорил с избирателями о ходе и задачах военной операции на Украине. «Очень важно не оставить противостояние следующему поколению, а решить поколению нашему. Ну, и скажу честно, люди во время встреч искренне говорят, что таким человеком можете быть только вы», — сказал Даванков, обращаясь к президенту.
Выборы в России проходили 15,16 и 17 марта. 18 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила об обработке 100% протоколов. По итогам подсчета голосов, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Николай Харитонов от КПРФ получил 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%. Явка по всем регионам составила 74,22% (данные на 18:00 мск).