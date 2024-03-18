Депутаты раскритиковали министерство за работу над Водным кодексом

«Я прочитала концепцию и сам Водный кодекс. Концепция мне понравилась намного больше, чем сам Водный кодекс. Вы будто из разных законопроектов взяли отрывки, собрали в кучу лишь бы создать проект. Они порой даже по стилистике речи не согласованы. У меня такой вопрос: вы в своей концепции красиво изложили мировой опыт, а какой мировой опыт вы использовали в создании кодекса? Ведь только в Узбекистане существует два закона о воде и водопользовании, и о водоснабжении и водоотведении сточных вод. Вы же в кодекс накидали все подряд. Мало того, непонятно кто и за что отвечает», — сказала Ажар Сагындыкова.