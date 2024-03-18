Вот это поворот: Экс-главе Пограничной полиции Росиану Василою предъявлено обвинение по уголовному делу о стрельбе в аэропорту Кишинева

Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева произошло вооруженное нападение. Недовольный тем, что ему отказали во въезде в Молдову, мужчина, прилетевший рейсом из Турции, гражданин Таджикистана, напал на пограничного полицейского Сергея Мунтяна, отобрал у него пистолет и застрелил его. Затем нападавший выстрелил в сотрудника службы безопасности аэропорта Игоря Чофу. Оба скончались.