США готовы к переговорам с Россией и Китаем по контролю над ядерным вооружением

До 2026 года между США и Россией был заключен Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). После начала специальной военной операции на Украине Вашингтон прервал переговоры по ДСНВ. В 2023 году Россия вышла из договора. Однако США не признали выход России законным и считают, что Москва все еще обязана соблюдать условия соглашения.