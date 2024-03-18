США готовы к переговорам с Россией и Китаем по контролю над ядерным вооружением

«Соединенные Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь “да” и сесть за стол переговоров», — сказала Томас-Гринфилд на заседании ООН по теме «Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия» (трансляция велась на сайте организации).
По ее словам, после начала специальной военной операции Россия «безответственно использует риторику ядерного оружия», а также вышла и ограничила «некоторые инструменты, направленные на нераспространение и сдерживание» ядерного оружия. Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Китай и Россия ненадлежащим образом участвуют в переговорах по сдерживанию вооружений, при этом обе страны «подталкивают и поощряют тех, кто безответственно относится к ядерному вооружению, например Северную Корею».
До 2026 года между США и Россией был заключен Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). После начала специальной военной операции на Украине Вашингтон прервал переговоры по ДСНВ. В 2023 году Россия вышла из договора. Однако США не признали выход России законным и считают, что Москва все еще обязана соблюдать условия соглашения.
В феврале 2024 года Китай призвал все страны с ядерным оружием взять обязательства о неприменении данного типа вооружения. Россия заявила, что подобные решение необходимо рассматривать комплексно, учитывая контекст «военно-политических реалий». По словам президента России Владимира Путина, страна технически готова применить ядерное оружие, однако такое возможно исключительно в случае, если речь пойдет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости.
Александра Горошилова