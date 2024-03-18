Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Генпрокуратура: вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование работе ЦИК

Суд дал по 4 года заключения виновным в деле о воспрепятствовании работе ЦИК.
Источник: Комсомольская правда

Вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование работе Центризбиркома, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Обвиняемыми по делу стали Е. Н. Жилочкина (Живоглод), П. И. Либер, П. М. Маринич и А. О. Добровольский. Им инкриминировали разработку и реализацию совместно с осужденными Тихановской, Ковальковой, Латушко и иными лицами плана противоправных действий по срыву республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Для этого соучастники преступления в январе-феврале 2022-го написали и отослали членам ЦИК и комиссий по референдуму не менее 11 тысяч писем с угрозами.

Так как фигуранты скрылись за границей, уголовное дело рассмотрели в порядке спецпроизводства.

Суд признал обвиняемых виновными в воспрепятствовании работе ЦИК и комиссий по референдуму, совершенном с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантов приговорили к лишению свободы на 4 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.