Генпрокуратура: вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование работе ЦИК

Вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование работе Центризбиркома, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Обвиняемыми по делу стали Е. Н. Жилочкина (Живоглод), П. И. Либер, П. М. Маринич и А. О. Добровольский. Им инкриминировали разработку и реализацию совместно с осужденными Тихановской, Ковальковой, Латушко и иными лицами плана противоправных действий по срыву республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.
Для этого соучастники преступления в январе-феврале 2022-го написали и отослали членам ЦИК и комиссий по референдуму не менее 11 тысяч писем с угрозами.
Так как фигуранты скрылись за границей, уголовное дело рассмотрели в порядке спецпроизводства.
Суд признал обвиняемых виновными в воспрепятствовании работе ЦИК и комиссий по референдуму, совершенном с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантов приговорили к лишению свободы на 4 года.
Приговор еще не вступил в законную силу.