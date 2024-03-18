Генпрокуратура: вынесен обвинительный приговор за воспрепятствование работе ЦИК

Обвиняемыми по делу стали Е. Н. Жилочкина (Живоглод), П. И. Либер, П. М. Маринич и А. О. Добровольский. Им инкриминировали разработку и реализацию совместно с осужденными Тихановской, Ковальковой, Латушко и иными лицами плана противоправных действий по срыву республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.