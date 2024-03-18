Шор прокомментировал слова Санду об отказе назначить башкана Гагаузии в правительство

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду лицемерит, когда комментирует свой отказ назначить Евгению Гуцул членом правительства республики, об этом в своем Telegram написал оппозиционный политик Илан Шор.
Так он прокомментировал заявление главы государства на пресс-конференции в Кишиневе.
Напомним, Санду, выступая на мероприятии, посвященном еврореферендуму, открыто заявила, что не собирается подписывать указ о назначении башкана Гагаузии членом правительства Молдовы. «Человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и гагаузской автономии, и делающему заявления против своей страны, нечего искать в правительстве страны», — заявила президент.
Шор обвинил Майю Санду в лицемерии и назвал обвинения в адрес башкана бездоказательными.
«Она лицемерит, когда комментирует свой отказ назначить Евгению Гуцул членом правительства страны. Санду вновь бездоказательно обвиняет башкана в связях с якобы “преступной группировкой”, игнорируя волю граждан Гагаузии. Хотя понятно, что выбор в пользу развития автономии и налаживания добрососедских отношений с Москвой Майя не простит. А слово “закон” для нее ничего не значит», — написал политик.
️Обвинения в адрес России со стороны Санду он назвал «заезженной попыткой отвлечь внимание от собственной провальной политики».
«Санду нужен внешний враг, чтобы оправдать свою неэффективность. Разве Кремль создал ситуацию с чудовищной инфляцией? Может, это Путин отказывается повышать пенсии?», — отметил Шор.
Санду надеется, что «внешняя угроза» поможет ей избежать ответственности за свои преступления", также заявил Шор.
Выборы главы региона состоялись в Гагаузии прошлой весной, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от объявленной впоследствии неконституционной оппозиционной партии «Шор». Президент Молдовы Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.