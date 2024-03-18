Шор прокомментировал слова Санду об отказе назначить башкана Гагаузии в правительство

«Она лицемерит, когда комментирует свой отказ назначить Евгению Гуцул членом правительства страны. Санду вновь бездоказательно обвиняет башкана в связях с якобы “преступной группировкой”, игнорируя волю граждан Гагаузии. Хотя понятно, что выбор в пользу развития автономии и налаживания добрососедских отношений с Москвой Майя не простит. А слово “закон” для нее ничего не значит», — написал политик.