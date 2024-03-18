Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

«Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», — сказал российский лидер.