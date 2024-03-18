Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», — сказал президент.
Он подчеркнул, что полуостров — это не только стратегически важная территория, история, традиции и гордость России, это прежде всего люди.
«Севастопольцы, крымчане — они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», — сказал Путин.
Глава государства рассказал, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Он пообещал, что скоро составы пойдут прямо до Севастополя, а этот маршрут станет еще одной альтернативой Крымскому мосту.
«Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», — сказал российский лидер.
Путин вышел на сцену вместе с тремя другими кандидатами, участвовавшими в выборах главы государства. После поздравительных слов все хором спели гимн России.