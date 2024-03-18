Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк

«Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.