Команда Лукашенко сыграла с минским «Динамо» в хоккей

Минское «Динамо» покинуло плей-офф Кубка Гагарина после матча с москвичами. В плей-офф «зубры» выступали восьмой раз в истории. В нокаут-раунде минчане встречались в разные годы с «Локомотивом» (дважды), «Йокеритом», московским «Динамо» и питерским СКА (по три раза).