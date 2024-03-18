Команда Лукашенко сыграла с минским «Динамо» в хоккей

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко провел тренировку с хоккейным клубом «Динамо-Минск», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
В сообщении отмечается, что «зубры» успели отдохнуть после эффектной серии с одноклубниками из Москвы, а в среду их ждет закрытие сезона.
«У Первого этим вечером была тренировка! Совместная игровая — с хоккейным клубом “Динамо-Минск”, — отметили в “Пуле Первого”.
Играли команды два периода по 35 минут. Как подчеркнул Telegram-канал, данный формат является стандартным для тренировок команды белорусского лидера.
«Шайб было много, а Первый забил буллит», — сказано в сообщении.
Минское «Динамо» покинуло плей-офф Кубка Гагарина после матча с москвичами. В плей-офф «зубры» выступали восьмой раз в истории. В нокаут-раунде минчане встречались в разные годы с «Локомотивом» (дважды), «Йокеритом», московским «Динамо» и питерским СКА (по три раза).
Наиболее близки к выходу в четвертьфинал они были в 2011 году — тогда противостояние с ярославским «Локомотивом» закончилось со счетом 3:4.