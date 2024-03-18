Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989−1993) и Сената Франции (1998−2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР.
«Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования — ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран», — сказал он.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов.