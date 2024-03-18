Политик из Франции заявил, что выборы РФ такие же прозрачные, как и в его стране

«Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования — ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран», — сказал он.