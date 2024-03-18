МИД России отреагировал на предложение США начать диалог по безопасности

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили неизменность позиции Москвы по данному вопросу и подчеркнули, что готовы обсуждать вопросы безопасности и стабильности «только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности» России. «Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», — указали в дипведомстве.