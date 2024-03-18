Ревизионная комиссия проверила Министерство труда и соцзащиты: какие нарушения выявлены

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Ревизионная комиссия выявила ряд ошибок в присвоении категорий энергетической уязвимости, а также в том, что касается выплат украинским беженцам, данные содержатся в аудиторских отчетах о финансовом положении Министерства труда и социальной защиты за 2021 и 2022 годы, сообщили в пресс-службе парламента.
Отчет был заслушан на заседании парламентской Комиссии по контролю за общественными финансами.
В целом было отмечено, что консолидированная финансовая отчетность министерства по всем существенным аспектам представляет правильную и достоверную картину в соответствии с требованиями правил бухгалтерского учета и финансовой отчетности в бюджетной системе Молдовы.
Однако выявлены и нарушения. Среди них — ошибки, касающиеся занижения и завышения стоимости некоторых активов, находящихся в управлении министерства, а также ошибки, связанные с платформой по выплате компенсаций.
«Информационная система ошибочно присваивала степень уязвимости некоторым категориям граждан», — уточняется в релизе.
При этом было отмечено, что как министерство, так и подведомственные учреждения не запланировали необходимые финансовые средства для оплаты неиспользованных работниками дней отпуска.
Неточности связаны и с искаженной отчетностью по некоторым участкам земли, находящимся в управлении, и ограничением в отношении специалистов-аудиторов высказаться по поводу расходов, связанных с социальными выплатами и гуманитарной помощью, предназначенной для беженцев из Украины.
Согласно рекомендациям Счетной палаты, Минтруда и социальной защиты населения должно будет составить план мероприятий по решению указанных проблем, а также предпринять необходимые действия по оценке ситуации в жилом массиве на 80 квартир, построенном на государственные средства для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для выполнения рекомендаций отведено полгода.
Миссия внешнего общественного аудита проводилась в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2021 и 2022 годы.