Ревизионная комиссия проверила Министерство труда и соцзащиты: какие нарушения выявлены

Согласно рекомендациям Счетной палаты, Минтруда и социальной защиты населения должно будет составить план мероприятий по решению указанных проблем, а также предпринять необходимые действия по оценке ситуации в жилом массиве на 80 квартир, построенном на государственные средства для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для выполнения рекомендаций отведено полгода.