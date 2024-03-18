Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в митинге-концерте «10 лет в родной гавани»

На Красной площади проходит митинг-концерт «10 лет в родной гавани», посвященный годовщине воссоединения Крыма и города Севастополя с РФ. Правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.