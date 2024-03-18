Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в митинге-концерте «10 лет в родной гавани»

«В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», — написала она.
В конце февраля 2014 года пророссийски настроенные жители Крыма, не желающие признавать новую украинскую власть, начали собственную бессрочную акцию протеста перед законодательным органом автономии с требованием отделения Крыма от Украины.
Крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.