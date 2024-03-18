Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России

В декабре 2023 года президент Владимир Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это, исходя из наших интересов», — сказал Путин.