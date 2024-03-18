Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах

В телефонном разговоре Эрдоган и Путин также заявили об обоюдном настрое на «дальнейшее тесное взаимодействие» для развития многоплановых российско-турецких отношений. Лидеры также обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, в том числе в Черноморском регионе.