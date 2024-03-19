Кулеба запросил срочную помощь у Евросоюза и США для Украины

Ранее в этот день ЕС согласовал отправку Киеву дополнительной военной помощи в размере €5 млрд. Как отмечалось, это будет сделано путем создания специального фонда поддержки Украины. Финансирование из него пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь, а также на тренировочные операции, сообщали в альянсе.