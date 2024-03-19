Кулеба запросил срочную помощь у Евросоюза и США для Украины

«После разговора с Дмитрием Кулебой стало ясно, что нам нужны срочные действия для Украины. Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США. — Ред.) должны ускорить принятие решения», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. Трансляция его выступления велась сна сайте организации.
Боррель уточнил, что выделенные Евросоюзом €5 млрд Украине могут использоваться для оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии и других государств объединения о закупках боеприпасов за пределами ЕС. Он подчеркнул, что эти средства предназначены для поддержки Киева, а не военной промышленности Европы.
Ранее в этот день ЕС согласовал отправку Киеву дополнительной военной помощи в размере €5 млрд. Как отмечалось, это будет сделано путем создания специального фонда поддержки Украины. Финансирование из него пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь, а также на тренировочные операции, сообщали в альянсе.
11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.
На следующий день помощник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн. Как позднее сообщил Пентагон, он будет включать в себя переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты собираются предоставить киевскому режиму 84 противотанковых ракетных средства, а также 155-миллиметровые снаряды.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.