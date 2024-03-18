Депутат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках

«Неясно, в интересах кого создаются эти палаты перевозчиков и что это даст, кроме удорожания стоимости такси и перевозок из-за предлагаемых обязательств по взносам за членство. Предварительные подсчеты показывают, что речь идет о миллиардах тенге (по некоторым оценкам, даже более 10 млрд тенге). Очевидно, что эти взносы фактически станут дополнительным бременем для кармана рядового гражданина. Надеюсь, все эти сомнения будут развеяны, и вопросы сняты», — заключил депутат.