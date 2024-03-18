Депутат Аймагамбетов усомнился в новом законопроекте о перевозках

Об этом мажилисмен написал 18 марта в своем Telegram-аккаунте.
«Создание саморегулируемых организаций, таких как палаты автоперевозчиков, и введение обязательного членства с обязательными взносами для таксистов и перевозчиков, осуществляющих междугородние, межобластные и международные перевозки, предложены в правительственном законопроекте, рассматриваемом в Мажилисе», — сообщил Асхат Аймагамбетов.
Он подчеркнул, что по данному законопроекту возникает множество вопросов.
«Неясно, в интересах кого создаются эти палаты перевозчиков и что это даст, кроме удорожания стоимости такси и перевозок из-за предлагаемых обязательств по взносам за членство. Предварительные подсчеты показывают, что речь идет о миллиардах тенге (по некоторым оценкам, даже более 10 млрд тенге). Очевидно, что эти взносы фактически станут дополнительным бременем для кармана рядового гражданина. Надеюсь, все эти сомнения будут развеяны, и вопросы сняты», — заключил депутат.
18 марта стало известно, что Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении.