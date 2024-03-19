ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» за участие в выборах получат 1,5 млрд рублей

В Госдуме рассказали, какие выплаты получат парламентские партии, чьи кандидаты принимали участие в президентских выборах. Речь идет о сумме в 1,5 млрд рублей из бюджета РФ.
По закону, политическая партия, кандидаты от которой участвовали в президентской гонке, получает единовременную выплату (ст. 33 ФЗ от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» N 95-ФЗ). Сумму рассчитывают так: 152 рубля дают за каждый голос избирателя. Есть условие: кандидат должен набрать не менее 3% голосов избирателей, участвовавших в голосовании.
Так как порог по числу голосов избирателей пройден, партии Харитонова, Слуцкого и Даванкова получат деньги из федерального бюджета.
По подсчетам, которые опубликовал депутат ГД Евгений Федоров, партиям достанутся такие суммы:
Харитонов (КПРФ) — 572 807 440 рублей;
Даванков (НЛ) — 511 097 568 рублей;
Слуцкий (ЛДПР) — 424 935 608 рублей.
«Суммарно эта щедрость обойдется федеральному бюджету (не считая трат на обеспечение выборов) в 1 508 840 616, то есть в полтора миллиарда рублей», — говорится в сообщении в телеграм-канале Федорова (18+).