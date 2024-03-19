ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» за участие в выборах получат 1,5 млрд рублей

По закону, политическая партия, кандидаты от которой участвовали в президентской гонке, получает единовременную выплату (ст. 33 ФЗ от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» N 95-ФЗ). Сумму рассчитывают так: 152 рубля дают за каждый голос избирателя. Есть условие: кандидат должен набрать не менее 3% голосов избирателей, участвовавших в голосовании.