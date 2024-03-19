Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратстабильности

«Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста», — сказал он.
По словам Полянского, Москва не видит основы для такой работы в условиях попыток стран Запада нанести ей «стратегическое поражение» и их отказа уважать жизненно важные интересы.
Как отметил дипломат, диалог по этому вопросу станет возможен только в том случае, если США и НАТО пересмотрят свой крайне враждебный антироссийский курс. Кроме того, они должны выразить готовность вести дискуссию с учетом всех важных аспектов стратегической стабильности, сосредоточившись на устранении первопричин разногласий в сфере безопасности.
Истерики и угрозы из Вашингтона, Лондона и Брюсселя, подчеркнул зампостпреда, не впечатляют Москву и не влияют на общую ситуацию. Полянский призвал страны Запада осознать это и «перестать валить с больной головы на здоровую». Только в таком случае, по его словам, «часы Судного дня» могут начать обратный отсчет.
В МИД России на это ответили, что авторы инициативы «явно не потрудились ознакомиться» с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля. Тогда он, в частности, заявил, что в Москве видят, что страны Запада, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с ней переговоры по стратегической стабильности. Президент подчеркнул, что это невозможно.
В министерстве также отметили, что позиция Москвы неизменна, и вопросы безопасности и стабильности она готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на аспекты, которые прямо затрагивают ее интересы. Тем не менее, пока что России предлагают вести диалог на условиях США и только по тем проблемам, которые волнуют Вашингтон, заключили в ведомстве.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США. Он добавил, что нельзя восстановить доверие в условиях, когда Россию открыто объявили враждебным государством и угрозой, которую необходимо уничтожить.