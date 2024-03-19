Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратстабильности

В министерстве также отметили, что позиция Москвы неизменна, и вопросы безопасности и стабильности она готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на аспекты, которые прямо затрагивают ее интересы. Тем не менее, пока что России предлагают вести диалог на условиях США и только по тем проблемам, которые волнуют Вашингтон, заключили в ведомстве.