В Хабаровске отметили 10-летие воссоединения России с Крымом

Мероприятия в честь юбилея состоялись 18 марта в Доме офицеров Восточного военного округа. Перед началом мероприятия к гостям обратился губернатор Михаил Дегтярёв, который сам участвовал в событиях Крымской весны в качестве наблюдателя на референдуме.
«Это событие стало символом единства, которое пронизывает каждый уголок нашей необъятной страны. Вспоминаю те дни в Крыму с полным ощущением причастности к истории. И очень символично, что накануне 10-летия возвращения Крыма в родную гавань завершились выборы Президента России», — сказал глава края.
После выступления губернатора в Доме офицеров прошёл митинг-концерт с номерами творческих коллективов.