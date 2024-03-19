В Хабаровске отметили 10-летие воссоединения России с Крымом

«Это событие стало символом единства, которое пронизывает каждый уголок нашей необъятной страны. Вспоминаю те дни в Крыму с полным ощущением причастности к истории. И очень символично, что накануне 10-летия возвращения Крыма в родную гавань завершились выборы Президента России», — сказал глава края.