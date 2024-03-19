Десятая Крымская весна: в Красноярске отпраздновали воссоединение республики с Россией (видео)

«Сегодня замечательный день! 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань! Чтобы говорить на русском языке, чтобы разделять общую историю нашей Родины, чтобы чтить память дедов, павших в борьбе с фашизмом. Их пример изменил ход истории — сейчас с нами Новороссия, Донбасс, Херсон и Запорожье! Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента. И символично, что именно сегодня мы подводим итоги всенародного, всероссийского голосования. Я благодарен вам за то, что мы вместе создаем будущее нашей страны, будущее нашего края. Когда мы вместе ни один враг не сможет пройти. Вместе победим!».