Десятая Крымская весна: в Красноярске отпраздновали воссоединение республики с Россией (видео)

В честь юбилейной даты в Красноярске на сцене дворца спорта имени Ивана Ярыгина состоялся праздничный митинг-концерт.
С приветственным словом к присутствующим обратился губернатор Михаил Котюков:
«Сегодня замечательный день! 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань! Чтобы говорить на русском языке, чтобы разделять общую историю нашей Родины, чтобы чтить память дедов, павших в борьбе с фашизмом. Их пример изменил ход истории — сейчас с нами Новороссия, Донбасс, Херсон и Запорожье! Все это стало возможным благодаря поддержке нашего президента. И символично, что именно сегодня мы подводим итоги всенародного, всероссийского голосования. Я благодарен вам за то, что мы вместе создаем будущее нашей страны, будущее нашего края. Когда мы вместе ни один враг не сможет пройти. Вместе победим!».
К участникам фестиваля также обратились представили общественных и молодежных организаций, добровольческих объединений, политические деятели и активисты.
Свои творческие номера на сцене дворца спорта показали лучшие коллективы региона. А в фойе зрители и участники могли посетить тематические выставки и фотозоны, посвященные важным событиям в истории Крымской весны. Завершился фестиваль выступлением известной певицы Юлианны Карауловой.
Справка: Крымской весной россияне называют события марта 2014 года, когда Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости регионов от киевского режима. По итогам референдума за воссоединение с РФ высказались 96,77% проголосовавших. 17 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал Указ о признании республики Крым суверенным и независимым государством. Сами крымчане события весны 2014 годы называют возвращением на родину, ведь исторически Крымский полуостров входил состав Российской империи, после Революции 1917 года была образована Крымская АССР в составе РСФСР, в 1946 году — Крымская область. В 1954 году регион был передан Украинской ССР.