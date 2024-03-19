Уравнение с двумя вице-губернаторами

В последний день этим правом воспользовалось сразу 12 человек. Всего в списке 21 фамилия. В их числе безработные, индивидуальные предприниматели, менеджеры и руководители ряда компаний, в том числе из Кузбасса, депутат новосибирского горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев, руководитель реготделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, участник СВО Александр Трушакин, травматолог-ортопед Олег Хромин, глава Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий. Также в списке претендентов вице-губернаторы Новосибирской области Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов, а также замминистра промышленности региона Максим Останин.



До своего назначения на пост вице-губернатора в 2022 году господин Кудрявцев занимал должность вице-президента ПАО «Ростелеком» в течение четырех лет и затем был избран депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия». В правительстве Новосибирской области Максим Кудрявцев ответственен за два министерства: физкультуры и спорта, а также цифрового развития и связи. В 2023 году губернатор поручил господину Кудрявцеву руководство цифровой трансформацией в области. Роман Теленчинов назначен вице-губернатором в 2021 году. До этого он занимал должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры администрации Новосибирска. В настоящее время Роман Теленчинов управляет министерством строительства, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства.



«Ъ-Сибирь» неизвестны случаи, когда бы в конкурсе на пост мэра крупного сибирского города участвовали сразу два вице-губернатора. Обычно фаворит такого конкурса, поддержанный главой региона, не вызывает сомнений, часто против него выдвигается «технический» кандидат. Например, в сентябре 2022 года в Красноярске в таком голосовании участвовали всего два кандидата — и.о. мэра Владислав Логинов и глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский, причем господин Войцеховский предложил депутатам проголосовать за своего конкурента.



«Фигура, которая займет пост градоначальника, я думаю, уже понятна. Это будет Максим Кудрявцев. Здесь никакой интриги нет, кандидатура согласована в администрации президента», — считает руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, депутат областного заксобрания Константин Антонов (цитата по сайту «Региональные комментарии» regcomment.ru/opinions/vydvizhenie-dvuh-vitse-gubernatorov-na-post-mera-novosibirska-tehnologicheskij-hod-no-yavnyj-favorit-kudryavtsev/). Роман Теленчинов подал документы для придания процедуре большей легитимности и чтобы подстраховать «основного» кандидата, не исключает он.



Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. «Напрашиваются два варианта. Первый — областные не успели до конца согласовать кандидатуру. Из длинного списка, по-видимому, отсеяли большую часть кандидатов, и осталось два, ни один из которых не устраивал на 100%. А так как конец выдвижения пришелся на 15 марта, когда весь внутриполитический блок занимался другими вещами, то, возможно, отложили решение», — предположил в беседе с «Ъ-Сибирь» политолог Алексей Мазур. Другим варианотом (менее вероятным) он назвал «бунт на корабле» одного из вице-губернаторов, который самостоятельно решил выдвинуть свою кандидатуру.



Политолог Алексей Осипов отмечает, что их всего длинного списка кандидатов, мало кто из них имеет опыт практической работы такого масштаба в городском хозяйстве. «Здесь реальный социально-экономический комплекс, где требуются не просто какие-то знания и навыки, как работать на компьютере, но и много практического опыта», — отметил он.



Валерий Лавский.