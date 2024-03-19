Представители «Единой России» подвели итоги выборов Президента в Красноярском крае

«Это не просто выборы руководителя государства, Президента страны, а выборы политического, социально-экономического курса, которым будет развиваться страна в ближайшее время. Это голосование за будущее России, за будущее суверенного государства, которое самостоятельно определяет все решения — в политической, экономической, социальной сфере. Это наш ответ на глобальные вызовы времени, на попытки вмешательства в нашу избирательную систему. Люди это почувствовали, отсюда результаты, высокая гражданская активность, которая была показана на избирательных участках», — подчеркнул Додатко.