Представители «Единой России» подвели итоги выборов Президента в Красноярском крае

Представители партии принимали активное участие в сборе подписей и подготовке корпуса наблюдателей, следили за ходом выборов.
По предварительным итогам трехдневного голосования явка в Красноярском крае составила 77,28% от всех избирателей региона — это рекордный для края показатель, превышающий результаты президентских выборов 2018 года.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин три дня голосования провел в Красноярском крае, где следил за ходом процесса.
«По итогам трехдневного голосования мы достигли рекордных для нас показателей по явке. Это свидетельствует о заинтересованности, сплоченности и единстве нашего народа. Мы ещё раз доказали, что нас не сломить. Сильный лидер — сильное государство», — отметил парламентарий.
«Это не просто выборы руководителя государства, Президента страны, а выборы политического, социально-экономического курса, которым будет развиваться страна в ближайшее время. Это голосование за будущее России, за будущее суверенного государства, которое самостоятельно определяет все решения — в политической, экономической, социальной сфере. Это наш ответ на глобальные вызовы времени, на попытки вмешательства в нашу избирательную систему. Люди это почувствовали, отсюда результаты, высокая гражданская активность, которая была показана на избирательных участках», — подчеркнул Додатко.
Cвой рекорд по явке на выборы президента России побила и краевая столица. По предварительным данным, проголосовать и высказать свою гражданскую позицию на участки в период трёх дней, с 15 по 17 марта, пришли около 78,42% избирателей в городе. Данный показатель является рекордным для Красноярска за всю историю кампаний по выборам президента России.
Жителей Красноярска поблагодарила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина:
«Город Красноярск проявил необыкновенную активность на выборах президента России. Мы сделали самое важное — все вместе, плечом к плечу, продемонстрировать сплоченность и активность. Мне кажется, что такой результат — это, прежде всего, показатель того доверия, которое испытывают жители Красноярска к нашему лидеру, а также свидетельство необыкновенного сплочения нашего общества на фоне всех внешних угроз. Мы сами планируем свое будущее, мы вместе его определяем».
Окончательные результаты выборов президента России ЦИК представит в течение 10 дней после голосования.