В Минусинске простятся с погибшим на СВО контрактником

Мужчина служил в ДНР по контракту начальником радиостанции спутниковой связи — командиром стрелкового отделения.
Кирилл Артемьев родился в Минусинске, 9 классов окончил в городской школе № 3 имени А. С. Пушкина, после чего поступил в местный сельхозтехникум по специальности техник-электрик. Затем была служба срочная в армии, после возвращения — учеба в Красноярском государственном аграрном университете, где минусинец получил профессию инженера электрооборудования.
Затем 7 лет мужчин служил по контракту в Кызыле, был начальником радиостанции спутниковой связи. В сентябре 2022 года он заключил новый контракт и отправился в Донецкую Народную Республику.
«28 февраля 2024 года сержант Кирилл Артемьев погиб при исполнении воинского долга в селе Новомихайловка (ДНР). За отвагу и самоотверженность, проявленные в боях, минусинец награжден орденом Мужества посмертно», — рассказали в администрации города.
Прощание с военнослужащим пройдет во вторник, 19 марта, с 11:00 до 12:00 в Центре культурного развития (улица Народная, 17).