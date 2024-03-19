В Минусинске простятся с погибшим на СВО контрактником

Кирилл Артемьев родился в Минусинске, 9 классов окончил в городской школе № 3 имени А. С. Пушкина, после чего поступил в местный сельхозтехникум по специальности техник-электрик. Затем была служба срочная в армии, после возвращения — учеба в Красноярском государственном аграрном университете, где минусинец получил профессию инженера электрооборудования.