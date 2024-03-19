В Хабаровском крае работали три избирательных участка в СИЗО

С 15 по 17 марта на выборах президента РФ в следственных изоляторах Хабаровска, Комсомольска и Николаевска работали три избирательных участка, еще один, выездной, действовал при ИК-6 в поселке Эльбан в Амурском районе, сообщает УФСИН России по Хабаровскому краю.