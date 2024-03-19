В Хабаровском крае работали три избирательных участка в СИЗО

С 15 по 17 марта на выборах президента РФ в следственных изоляторах Хабаровска, Комсомольска и Николаевска работали три избирательных участка, еще один, выездной, действовал при ИК-6 в поселке Эльбан в Амурском районе, сообщает УФСИН России по Хабаровскому краю.
В выборах приняли участие подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу, в качестве меры пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных действий.
Также в выборах участвовали осужденные к принудительным работам — они голосовали на ближайшем к УФИЦ избирательном участке.
«Членами избирательных комиссий заблаговременно была проведена разъяснительная работа среди подозреваемых и обвиняемых об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования, о кандидатах, участвующих в выборах», — сообщает УФСИН России по Хабаровскому краю.
Наблюдатели от Общественной палаты Хабаровского края, доверенных лиц кандидатов, членов Общественной наблюдательной комиссии присутствовали на всех избирательных участках и следили за ходом проведения голосования. Выборы прошли без нарушений.