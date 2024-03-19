Игорь Кобзев проверил ход строительства детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске

Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 10» на 500 посещений в смену началось в октябре 2022 года и по контракту должно завершиться в 2025 году. Медицинское учреждение возводят в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
На строительство выделено более 1,1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Срок сдачи объекта — 2025 год, уточняет пресс-служба главы региона.
«Строительство объекта идет неплохими темпами. Нам необходимо создать доступные условия, поэтому поручил проработать возможность установки остановочных павильонов для общественного транспорта и организации парковочных мест. Данные вопросы будут вынесены на заседание Градостроительного совета. Также поручил рассмотреть вопрос приобретения дополнительного диагностического оборудования и создания на базе поликлиники центра охраны здоровья. Новая детская поликлиника — это полноценный медицинский кластер, и мы стремимся к тому, чтобы подобные учреждения были созданы во всех районах», — отметил Игорь Кобзев.
Главврач медучреждения Сергей Есев рассказал, что в поликлинике будет оборудован бассейн для медицинской реабилитации детей. В полном объеме выполнен монолитный каркас блока № 2, где будут размещены подземный гараж, прачечная, комнаты отдыха для персонала и другие вспомогательные помещения. В этом блоке строители на 100% выполнили наружные стены и внутренние перегородки из кирпича. Продолжаются работы по устройству подкровельного покрытия и конструкции кровли. Министр строительства региона Александр Галкин подчеркнул: на объекте ежедневно работают 67 рабочих, три инженерно-технических работника и шесть единиц техники. Работы идут с опережением графика на 120 дней.
Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов, детское учреждение является структурным подразделением ОГАУЗ «Иркутская государственная клиническая больница № 10». Сейчас детей принимают на первом этаже жилого здания в микрорайоне Синюшина гора.
«К детской поликлинике прикреплено более восьми тысяч детей. Помещение общей площадью всего 512 квадратных метров, где ведется прием, не соответствует современным требованиям и стандартам. Новая поликлиника станет самой крупной и оснащенной в регионе», — подчеркнул он.