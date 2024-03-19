Игорь Кобзев проверил ход строительства детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске

Главврач медучреждения Сергей Есев рассказал, что в поликлинике будет оборудован бассейн для медицинской реабилитации детей. В полном объеме выполнен монолитный каркас блока № 2, где будут размещены подземный гараж, прачечная, комнаты отдыха для персонала и другие вспомогательные помещения. В этом блоке строители на 100% выполнили наружные стены и внутренние перегородки из кирпича. Продолжаются работы по устройству подкровельного покрытия и конструкции кровли. Министр строительства региона Александр Галкин подчеркнул: на объекте ежедневно работают 67 рабочих, три инженерно-технических работника и шесть единиц техники. Работы идут с опережением графика на 120 дней.