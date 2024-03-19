Весенний призыв-2024: как будут вручать повестки по новым правилам

С 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен с 27 до 30 лет, при этом минимальный возраст останется на уровне 18 лет. Новые правила начнут действовать уже во время весеннего призыва, однако они не коснутся тех, кто уже отправлен в запас — все, кому исполнилось 27 лет до 2023 года, могут не переживать, что их отправят на срочную службу.