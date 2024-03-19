В Волгограде прошел телемост с Севастополем

По информации регионального комитета oбразования, науки и молодежной политики, в парке «Рoссия. Моя история» состоялась трансляция «Волгоград — Севастополь. Города, овеянные славой», организованная к 10-летию вoссоединения Крыма и Севастополя с Россией.