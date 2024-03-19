Восемь бойцов из Заларинского района отправились в зону СВО

В Заларинском районе сегодня, 19 марта, восемь мужчин отправились защищать Родину в зону специальной военной операции. Бойцов торжественно проводили в местном дворце культуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Владимира Самойловича.
На мероприятие пришли родственники военнослужащих, представители администрации и священнослужитель.
«Благодарим вас за поистине мужское решение, в это непростое для страны время! Мы гордимся вами и все вместе ждем! Возвращайтесь с победой! Берегите себя», — написал мэр Заларинского района.
Напомним, 30 января трое жителей Братска направились для участия в СВО по защите страны. Провожали их друзья и родственники, а также работники администрации.