«Урны вывозят вместе со снегом»: Котова поручила проверить, все ли МАФы на месте в парках Челябинска

Также в Челябинске идет рейтинговое голосование за объекты, которые будут включены в программу благоустройства на 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке 22 общественных пространства, из которых в программу включат семь. Голосование на Госуслугах, на специальном портале и оффлайн с помощью волонтеров продлится до 30 апреля.