«Урны вывозят вместе со снегом»: Котова поручила проверить, все ли МАФы на месте в парках Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям и главам городских районов провести инвентаризацию малых архитектурных форм на территории парков, скверов и других общественных пространств, а также на улично-дорожной сети. На аппаратном совещании в администрации она отметила, что зачастую.
— Напоминаю про урны: где-то бывает такое, что урны прямо со снегом вывозят, поэтому надо провести инвентаризацию, чтобы к майским праздникам все было заказано, приобретено, малые формы отремонтированы и приведены в надлежащий вид, и мы с вами подготовились к летнему сезону, — сказала Наталья Котова.
Также в Челябинске идет рейтинговое голосование за объекты, которые будут включены в программу благоустройства на 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке 22 общественных пространства, из которых в программу включат семь. Голосование на Госуслугах, на специальном портале и оффлайн с помощью волонтеров продлится до 30 апреля.