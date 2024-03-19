Контрактник из Красноярского края Кирилл Артемьев погиб в ходе СВО

Контрактник из Красноярского края Кирилл Артемьев погиб при исполнении воинского долга в ДНР. Об этом сообщили в администрации Минусинска.
Кирилл Артемьев родился в 1983 году. Он окончил 9 классов минусинской школы № 3, а затем поступил в местный сельхозтехникум. Специальность — техник-электрик. Дальше была срочная служба в армии, а по возвращению Кирилл поступил в КрасГАУ. Отучился на инженера электрооборудования. Свою жизнь в итоге связал с армией.
7 лет он отслужил по контракту в Кызыле. Был начальником радиостанции спутниковой связи, а в сентябре 2022 года заключил новый контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. Служил начальником радиостанции спутниковой связи в ДНР.
В администрации Минусинска сообщили, мужчина погиб 28 февраля 2024 года в селе Новомихайловка в Донецкой народной республике. За проявленную отвагу и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.
Редакция «КП-Красноярск» выражает соболезнования родным и близким Кирилла Артемьева.