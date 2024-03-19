Контрактник из Красноярского края Кирилл Артемьев погиб в ходе СВО

Кирилл Артемьев родился в 1983 году. Он окончил 9 классов минусинской школы № 3, а затем поступил в местный сельхозтехникум. Специальность — техник-электрик. Дальше была срочная служба в армии, а по возвращению Кирилл поступил в КрасГАУ. Отучился на инженера электрооборудования. Свою жизнь в итоге связал с армией.