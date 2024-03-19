Два автомобиля передали в зону СВО приморские волонтеры

Как рассказал руководитель приморского филиала благотворительного фонда «Руссар» Евгений Панков, автомобили полностью модернизированы и готовы к выполнению тактических задач в зоне проведения специальной военной операции.
«Болотоход — это двадцатый по счету автомобиль, который мы отправляем на передовую. Он специально переделан для езды по бездорожью. Мы установили лебедки, оборудовали высокий клиренс, поставили широкие колеса. Данный вездеход решили отправить в честь памяти нашего погибшего солдата, который до последнего стоял на защите мира и спокойствия граждан и своей Родины», — подчеркнул Евгений Панков.
Второй автомобиль предназначен для транспортировки раненых. Для этих целей он также имеет все необходимое, в том числе и носилки.
Обе машины укомплектованы коробками с гуманитарной помощью, отмечает пресс-служба краевого правительства. Одной из самых востребованных составляющих груза являются FPV-дроны. Они используются на передовой как для разведки, так и для нанесения ударов по противнику.