Два автомобиля передали в зону СВО приморские волонтеры

«Болотоход — это двадцатый по счету автомобиль, который мы отправляем на передовую. Он специально переделан для езды по бездорожью. Мы установили лебедки, оборудовали высокий клиренс, поставили широкие колеса. Данный вездеход решили отправить в честь памяти нашего погибшего солдата, который до последнего стоял на защите мира и спокойствия граждан и своей Родины», — подчеркнул Евгений Панков.