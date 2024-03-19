Контроль за передвижением лиц в погранзоне усилен на юге Беларуси

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Белорусские пограничники на юго-востоке страны усилили контроль за передвижением физлиц и ограничили их пребывание в погранполосе в трех районах, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома «Гомельщина официально».
Вместе с тем отмечается, что эти меры носят плановый характер. Также в сообщении говорится, что контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут выполнять как на автомобильных, так и на железной дорогах.
Местные власти уточнили, что граждане Беларуси смогут въезжать в пограничную зону по белорусскому паспорту, водительскому удостоверению, военному билету или служебному удостоверению. Что касается иностранцев, то для въезда в погранзону им потребуется пропуск. Оформить его можно на едином портале электронных услуг.
Вместе с тем, для пограничной безопасности временно ограничен въезд или вход, а также пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов, которые граничат с Украиной. Выдача пропусков также приостановлена.
Жителей приграничья попросили с пониманием отнестись к выполнению пограничниками своих служебных задач.