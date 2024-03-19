В Свердловской области более 280 новых россиян поставили на воинский учет

В Свердловской области военные следователи совместно с силовиками и представителями комиссариата ищут мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Таким образом в регионе проходит подготовка к призывной кампании, которая начнется весной 2024 года.
Сотрудники военного следственного отдела СК по Еланскому гарнизону побывали в магазинах Сухого Лога, где вручили более десяти повесток о явке в военкомат для оформления документов учета.
— С начала 2024 года в Свердловской области удалось поставить на воинский учет свыше 280 «новых» граждан России, из которых свыше 50 уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ по контракту, — сообщил представитель пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО.
В Свердловской области рейды на новых граждан России, не вставших на воинский учет, начались в ноябре 2023 года. В ведомстве сообщили, что поиски таких россиян будут продолжаться.