В Свердловской области более 280 новых россиян поставили на воинский учет

— С начала 2024 года в Свердловской области удалось поставить на воинский учет свыше 280 «новых» граждан России, из которых свыше 50 уже убыли для прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ по контракту, — сообщил представитель пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО.