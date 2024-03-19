СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения «зеленого» регулирования. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме «зеленой» повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.