СМИ: ЕС готовится взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие дни намерен ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — говорится в публикации.
По данным источников газеты, такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. Как отмечается, пошлины также введут на семена масличных культур и продукты их переработки.
РИА Новости на минувшей неделе проанализировало российскую и европейскую статистику и подсчитало, что доля ЕС в российском агроэкспорте по итогам 2023 года снизилась ниже семи процентов. Это произошло из-за уменьшения Россией поставок на 14% — до 2,9 миллиарда долларов. При этом продажи российской продукции агропромышленного комплекса в другие страны, наоборот, выросли — на 6%, до 40,1 миллиарда долларов.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет — первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения «зеленого» регулирования. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме «зеленой» повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования из бюджета.