За последние 10 лет в Казахстане закрылось 582 села

По его информации, в результате проведенной работы в соответствии с требованиями Закона РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6 838 до 6 256, или на 582 единицы. В основном произошло сокращение сел с количеством населения менее 50 человек с привязкой населения к близлежащим населенным пунктам.