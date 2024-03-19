За последние 10 лет в Казахстане закрылось 582 села. В основном произошло сокращение населенных пунктов, в которых проживало менее 50 человек. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«На сегодняшний день в республике насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. При этом доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы — 4,7%. Доля самозанятых — 33% или 1,2 млн человек».
По его информации, в результате проведенной работы в соответствии с требованиями Закона РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6 838 до 6 256, или на 582 единицы. В основном произошло сокращение сел с количеством населения менее 50 человек с привязкой населения к близлежащим населенным пунктам.
«Министерством ежегодно проводится мониторинг и анализ обеспеченности сел в соответствии с требованиями Системы региональных стандартов. Так, в 2023 году уровень обеспеченности составил 64,3%, что на 2,1 пункта больше в сравнении с 2022 годом. При этом наибольшая обеспеченность объектами и услугами наблюдается в Мангистауской — 72,4%, Атырауской — 70% и Актюбинской областях — 69,6%», — сообщил глава МНЭ.
Низкий уровень обеспеченности в ВКО — 58%, Улытау — 57% и Абай — 55,4%.
«Вместе с тем, согласно результатам анализа показателей региональных стандартов, наблюдается увеличение количества сел с высоким и средним уровнем обеспеченности. Так, количество сел с высоким уровнем обеспеченности составляет 1 296 единиц, что на 169 единиц больше, чем в 2022 году. При этом доля сел с низким уровнем обеспеченности снизилась с 1 676 до 1 399 сел».
Для улучшения качества жизни сельского населения и повышения уровня обеспечения региональными стандартами реализуется Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023−2027 годы.
«Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В ней определены основные направления по сокращению диспропорций в предоставлении базовых услуг, повышению уровня доходов сельского населения, развитию приграничных территорий и систематизации комплекса мер, направленных на развитие сел», — отметил вице-премьер.