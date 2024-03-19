Министр обороны Молдовы примет участие в заседании группы по поддержке Украины в Рамштайне

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik.Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый примет участие в 20-м заседании Контактной группы по поддержке Украины, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Заседание пройдет 19 марта в Рамштайне, Германия.
«В повестку дня дискуссии войдут темы, касающиеся текущей ситуации с безопасностью в регионе, кризиса в Украине и приоритетов помощи соседней стране», — говорится в сообщении.
Заседание Контактной группы поддержки Украины — это международная площадка на уровне министров обороны стран-союзников и стран-партнеров Североатлантического альянса, в рамках которой распространяется информация о предоставленной Украине помощи.